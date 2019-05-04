تنظيم سوقين للمواشي في "الشهامة" و"اليحر" طوال رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سوقين لبيع المواشي المحلية أحدهما بمنطقة الشهامة بأبوظبي والثاني بمنطقة اليحر بالعين بجوار مسلخ البلدية خلال الفترة من 5 مايو وحتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتيح السوق لأصحاب المزارع والعزب النظامية الفرصة لبيع ما لديهم من الماعز والأغنام مباشرةً للمستهلكين.

يبدأ السوق عمله من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر من بعد منتصف الليل طوال شهر رمضان حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث توفر الهيئة حظائر لأصحاب الحلال تتسع الحظيرة الواحدة لنحو 50 رأس من الماشية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها بدعم مربي الثروة الحيوانية في الإمارة وإتاحة الفرصة أمامهم لتسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور خاصة في المناسبات التي يتزايد فيها الطلب على اللحوم مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر"، مشيرة إلى أن تجربة الأسواق المؤقتة لبيع الحلال أثبتت نجاحها منذ إطلاقها قبل نحو ست سنوات، حيث تعمل الهيئة على تكرارها كل عام، لاسيما وأنها تحقق منفعة مزدوجة إذ توفر لمربي الثروة الحيوانية منصة لبيع منتجاتهم دون الحاجة للوسطاء والسماسرة مما يضمن لهم عائداً أفضل من تربية الحلال، كما توفر للمستهلكين فرصة الشراء مباشرة من المربين.

وتحرص الهيئة على تعزيز الأمن الحيوي وتوفير المنتجات الحيوانية الآمنة بكميات مناسبة لدعم مظلة الأمن الغذائي من خلال تشجيع مربي الحلال على العناية بالثروة الحيوانية وفتح قنوات تسويقية لمساعدتهم على تسويقها بطريقة مربحة وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في السوق، لا سيما وأن اللحوم المحلية تلقى قبولاً واسعاً لدى جمهور المستهلكين وتمثل مصدر فخر للجميع .

وذكرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنه تيسيراً على المستهلكين حرصت على إقامة الأسواق بالقرب من المسالخ التابعة للبلدية حيث يسهل على الراغبين في الذبائح إتمام عملية الذبح بطريقة آمنة في المسلخ مما يوفر الوقت والجهد بالإضافة إلى الاطمئنان إلى جودة المواشي، مؤكدة حرصها على ضمان توفر كافة إجراءات السلامة ومتطلبات الرفق بالحيوان في الأسواق، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز إدارة النفايات- أبوظبي "تدوير" وبلدية مدينة أبوظبي، لإنجاح السوق وتنظيم عملية البيع والشراء لصالح مربي المواشي والمستهلكين على حد سواء وللحيلولة دون البيع العشوائي، بما يضمن للمستهلكين شروط الصحة والسلامة.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين إلى زيارة السوق لشراء احتجاجاتهم من اللحوم المحلية ذات الجودة العالية، وتشجيع المنتجات المحلية، حيث إن الحلال الذي يتم بيعه في السوقين محلي وبجودة عالية من تربية مزارع أبوظبي.