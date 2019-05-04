مؤسسة خليفة الإنسانية تفرج عن 17 سجيناًًً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعام التسامح .. قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة من خلال تعاون إنساني مشترك، يهدف إلى تبادل الخبرات ومد جسور التواصل والتعاون بين الطرفين، لما فيه خير يصب في مصلحة النزلاء في المؤسسات العقابية في الدولة .

ويأتي هذا التعاون الإنساني – القضائي في اطار الدور الإيجابي التي تقوم بها المؤسسات الوطنية من أجل خلق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات مجتمعية رائدة، حيث قامت مؤسسة خليفة الإنسانية بتسديد مديونيات عدد (17) نزيلاً .

وقال الخوري: إن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية رحبت بالتعاون الخيري والإنساني المشترك مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة ومتبادلة بين الطرفين ويعتبر هذا التعاون خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المساجين وإبراز القيمة المجتمعية وبما يحقق الرؤية لجميع الأطراف وتحقيق وأهدافهما الإنسانية والاستراتيجية وإبراز البعد الإنساني بين مكونات المجتمع الإماراتي .

وأضاف الخوري: إن هذا التعاون لتخفيف معاناة المساجين وإعادة البسمة لهم ولأسرهم أينما كانوا كواجب إنساني ورسالة لبث روح الإخاء والتكافل الاجتماعي المستمد من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة الذين وصلوا براية الإمارات الى كافة أرجاء المعمورة بفضل السياسة الحكمية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة داخل وخارج الدولة .

وأشار الخوري الى انه سيتم الإفراج عن 17 سجين من أبوظبي (9 نزلاء) والشارقة (8 نزلاء) وتسديد مديونياتهم بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة .. حيث يعد مساعدة الموقوفين/النزلاء على ذمة قضايا مالية والمساهمة في التخفيف من معاناتهم بتسديد ديونهم أحد أبرز المواضيع التي إتفق عليها.

وأضاف الخوري ان الأفراج عن السجناء خلق من أخلاق قيادتنا النبيلة حيث درجت العادة خلال المناسبات الدينية والوطنية ليس فقط الإفراج عن مساحين بل تسديد مديونياتهم أيضاً.

ونحن نسير على خطى قيادتنا الرشيدة من خلال هذا التعاون الإنساني - القضائي بين مؤسسة خليفة الإنسانية ودائرة القضاء تعزيزاً للشراكة الإستراتيجية في خدمة المجتمع والإلتزام والوفاء بواجباتهما بما يحقق إستراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية .



من جانبة قال نائب مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة العقيد عبدالله ابراهيم حسن ان هذا التعاون الإيجابي مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية يأتي في إطار الدور الإنساني التي تقوم به المؤسستان بهدف إيجاد شراكة تكاملية وحلول ومبادرات إنسانية لنزلاء المؤسسات العقابية ومساعدتهم في الحد من معاناتهم داخل السجون .