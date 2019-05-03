النائب العام للدولة: المكرُمة تمنح المشمولين فرصة جديدة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن مكرمة العفو، الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تكشف عن حرص سموه على منح المعفوّ عنهم فرصة جديدة للاندماج في نسيج المجتمع، ليكونوا أعضاء صالحين، يلتزمون بالقوانين ويسعون بجد واستقامة نحو مستقبل أفضل لبلادهم وذويهم.

وأضاف أن المكرمة من شأنها دفع المفرج عنهم إلى التزام السلوك القويم حفظاً لحياة مستقرة هادئة، فضلاً عما لها من أثر طيب بإدخال السرور والفرح على أسرهم وذويهم في الشهر الكريم، وخلق الرغبة لدى غيرهم من المحكوم عليهم في التمسك بالسلوك الحسن لنيل مثل هذا العفو مستقبلاً. وأهاب بالمعفوّ عنهم أن يصدقوا النيات للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام، والانضمام إلى المجتمع على نحو يحقق لهم ولعائلاتهم حياة أفضل.