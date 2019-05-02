"النيابة" تمنع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي من استخدام حساباته 7 أيام لخدشه الحياء العام

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أفادت نيابة جرائم تقنية المعلومات أنه بناءً على ما تم رصده على شبكات التواصل الاجتماعي من تداول عدة مقاطع فيديو يظهر فيها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي متلفظاً بعبارات وكلمات تخدش الحياء العام، وتتضمن محتوى يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي وتتنافى مع موروثه الأخلاقي، فقد تم استدعاءه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات التحقيق، ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة، كما قررت النيابة منعه من استخدام حساباته لمدة 7 أيام.