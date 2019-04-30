خدمة جديدة تكشف للكفيل المعاملات الرسمية لـ"العمالة المساعدة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن الوزارة أنجزت العام الماضي قرابة 800 ألف معاملة تتعلق بالعمالة المساعدة، من دون حضور صاحب العمل أو طلب إبراز بطاقة هويته، لافتاً إلى أن الوزارة تعتد فقط بخطاب مرسل من صاحب العمل، مع إبراز هوية مقدم هذا الخطاب، لإتمام معاملة العمالة المساعدة التي يكفلها.



وكشف الوزير – رداً على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس اليوم، بشأن طلب بطاقة الهوية لإنجاز معاملات العمالة المساعدة – عن أن الوزارة بصدد إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم "كشف حساب"، يتم من خلالها إرسال كشف حساب دوري من الوزارة إلى الكفيل بشأن أي معاملة تتم على ملفه.



وأقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشر من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي انتهت منذ قليل، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الأعضاء في الاتحاد و يتكون المشروع من 23 مادة و يهدف إلى تحديث وتطوير النظام القضائي في دولة الامارات بما يتناسب مع المستجدات الجديدة ولمواكبة المستجدات والتطورات على صعيد العمل القضائي لإعادة النظر في احكامه واقتراح احكام جديدة تتوافق مع افضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية.



وترجع مبررات مشروع القانون الذي أقر بحضور سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، إلى تطور النظام القضائي في الدولة مما استدعى إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المستجدات وتطوير التشريعات، وذلك نظراً لمضي ما يقارب 46 عاماً تقريباً على صدور القانون الحالي.