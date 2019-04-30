«التوطين»: اجراءات عقابية بحق 11 مركزا للخدمة «تسهيل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ اجراءات عقابية بحق 11 مركزا للخدمة «تسهيل» شملت الغاء ترخيص احدها وايقاف عمل مركز اخر بشكل مؤقت وحجب بعض الخدمات عن المراكز التسعة الاخرى.

وقالت الوزارة ، أن الاجراءات التي اتخذتها جاءت نتيجة لعدم التزام هذه المراكز بمعايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة، وعدم استجابة المستثمرين من اصحاب المراكز المعنية للتنبيهات بضرورة تصويب أوضاع المخالفات التي تم رصدها في هذه المراكز من خلال فرق العمل التابعة للوزارة، حيث تم ضبط وتسجيل مجموعة من المخالفات التشغيلية التي تركزت حول تدني كفاءة وجودة الخدمات وارتفاع معدل شكاوى المتعاملين وارتفاع معدل زمن الانتظار وزمن تقديم الخدمة فضلا عن ارتكاب مخالفات جسيمة من شأنها الاضرار بمصالح المتعاملين والمواطنين والمواطنات العاملين في هذه المراكز.

واشارت الى ان الوزارة وانطلاقا من حرصها على مصالح المستثمرين بادرت بعقد اجتماعات وورش لتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبتها المراكز العائدة اليهم ومدى تأثيرها السلبي على مستوى الخدمات والعاملين في هذه المراكز حيث لم تلمس الوزارة اي تفاعل من اصحاب المراكز المعنية الامر الذي استوجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها حيث تم الغاء ترخيص احد مراكز الخدمة «تسهيل» في دبي لارتكابة مخالفات جسيمة بينما تم ايقاف عمل مركز اخر في الشارقة بشكل مؤقت لحين التأكد من قيامه بإزالة جميع أسباب العقوبة.

وأضافت انه بموجب الاجراءات العقابية التي اتخذتها الوزارة تم حجب خدمات الوزارة الرئيسية عن تسع مراكز أخرى للخدمة لحين التأكد من كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق الضوابط والشروط المحددة حيث شملت عقوبة الحجب مركزين في ابوظبي واخرين في العين ومركز واحدا في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وبادرت الوزارة بالتواصل مع المواطنين العاملين في المراكز المذكورة وعرضت عليهم الانتقال إلى مراكز أخرى ملتزمة، وذلك حرصا على عدم تضررهم من إيقاف الخدمات.

كما أكدت ان الاجراءات العقابية لن تؤثر في اي حال من الاحوال في تلقي المتعاملين للخدمات وفقا للمواقع الجغرافية لا سيما في ضوء وجود 86 مركزا للخدمة على مستوى الدولة يعمل لديها نحو2057 مواطنا ومواطنة يقدمون خدمات حكومية مختلفة.

وأضافت انها لن تتهاون مع اي مركز للخدمة «تسهيل» يثبت ارتكابه للمخالفات التي تؤثر في مستوى الخدمات التي يقدمها للمتعاملين او تضر بالمواطنين والمواطنات العاملين لديه.