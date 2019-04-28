تراخيص الخيام الرمضانية رقمياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت بلدية أبوظبي استقبال طلبات المتعاملين للحصول على تراخيص إقامة الخيام والجلسات الرمضانية، عبر منصتها الرقمية «سمارت هب»، داعية الجمهور إلى أهمية التقيد بالمعايير الصحية وتأمين متطلبات الأمان الخاصة بالخيام الرمضانية، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. وأكدت ضرورة اتباع الخطوات القانونية، واستصدار التصاريح المؤقتة الخاصة بهذا الأمر من الجهات ذات الاختصاص، التي من شأنها تأمين متطلبات السلامة والأمان لمرتادي هذه الخيام.

وأكدت البلدية أن منصتها الرقمية تتيح للمتعاملين خدمة استصدار تصريح تركيب خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، وخدمة تصريح تركيب خيمة إفطار صائم.