طقس صحو غداً على كافة مناطق الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، صحواً بوجه عام، يصبح غائماً جزئياً ليلاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت سيكون رطباً ليلاً، وفي الصباح الباكر، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية والداخلية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، موضحاً أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر في العمق.

ولفت إلى أن البحر سيصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في العمق في الخليج العربي وفي بحر عمان.