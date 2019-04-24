«الهلال الأحمر»: مليونا شخص يستفيدون من «حملة رمضان» في الإمارات و83 دولة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج ومشروعات حملة رمضان، التي تتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني، للعام الجاري، يقدّر بمليونَي شخص، بينهم ما يقارب نصف المليون شخص داخل الدولة، ومليون ونصف المليون من 83 دولة حول العالم، بكلفة مبدئية تقدر بنحو 41 مليون درهم.

وأفادت الهيئة، أمس، بأنها خصصت نحو 159 موقعاً لإقامة إفطار الصائم على مستوى الدولة، كما خصصت 207 مواقع دائمة لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة.

وأفادت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن برامجها خلال شهر رمضان المبارك، بأن إجمالي عدد المستفيدين من برامج الحملة، التي تتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني، يبلغ مليوني شخص داخل الدولة وفي 83 دولة حول العالم، وذلك بكلفة مبدئية تقدر بنحو 41 مليون درهم، موضحة أن عدد المستفيدين من الحملة داخل الدولة يصل إلى 575 ألف شخص، بقيمة 19 مليوناً و189 ألف درهم.

وأشارت إلى أن من بين المستفيدين من الحملة داخلياً، 477 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة، بقيمة تبلغ تسعة ملايين و377 ألف درهم، فيما يستفيد 44 ألفاً و860 شخصاً من المير الرمضاني، الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات، بكلفة تبلغ أربعة ملايين و488 ألف درهم، إلى جانب 53 ألفاً و215 شخصاً يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة خمسة ملايين و324 ألف درهم.

وأوضحت أنه في ما يتعلق بالحملة الرمضانية خارج الدولة، سيستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 شخصاً في 83 دولة، بكلفة تبلغ 21 مليوناً و810 آلاف درهم، لافتة إلى أن برامج الحملة سيستفيد منها مليون و291 ألفاً و12 شخصاً من مشروع إفطار صائم، فيما يستفيد 128 ألفاً و296 شخصاً من زكاة الفطر، ويستفيد 16 ألفاً و 658 شخصاً من كسوة العيد بقيمة مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها خصصت نحو 159 موقعاً لإفطار الصائم على مستوى الدولة، 20 منها في أبوظبي و20 في دبي، و18 في الشارقة و15 في عجمان، و20 في رأس الخيمة و17 في العين وخمسة في منطقة الظفرة، وسبعة في أم القيوين، و17 في بني ياس.

وذكرت أنها خصصت 207 مواقع دائمة لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خصوصاً في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية، وغيرها من المواقع الأخرى، منها 57 موقعاً في أبوظبي، و28 في بني ياس و40 في العين، وسبعة في منطقة الظفرة و26 موقعاً في دبي، و12 في الشارقة وسبعة في عجمان وسبعة في أم القيوين، وثمانية في رأس الخيمة و15 موقعاً في الفجيرة، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، كما سيقوم فريق متخصص من «الهلال الأحمر» بالاتصال مع الهيئات والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، وزيارة كبار المحسنين لدعوتهم للمشاركة في فعاليات الحملة، التي تتضمن الكثير من الأنشطة للتعريف بطبيعتها وأهدافها.