متعاملون في «الكرامة»: إنجاز معاملاتنا يستغرق أكثر من ساعة

المصدر: أمين الجمال - دبي

رصدت «الإمارات اليوم»، أمس، ازدحاماً كثيفاً من قبل المتعاملين في مكتب بريد الإمارات بمنطقة الكرامة، ما يؤخر إنهاء المعاملات بشكل سريع، والتي قد تستغرق أكثر من ساعة، فضلاً عن عدم تسلسل أرقام المراجعين التي تظهر على الشاشة الإلكترونية، وعدم توافر التنبيه الصوتي لكل مراجع، فضلاً عن المعاملة الحادة التي يبديها بعض الموظفين، وذلك حسب ما ذكره متعاملون، كما بدا موظفو الاستقبال تائهين بين تزاحم المتعاملين وتعدد استفساراتهم، واختلاف معاملاتهم.

فيما رفض مسؤولو المكتب الرد على استفسارات «الإمارات اليوم» حول ملاحظات المتعاملين على خدمات المكتب الذي حصل على تقييم «أربع نجوم» في وقت سابق.

وقال عماد إبراهيم، أحد المتعاملين: «إن موظفين في المكتب يتعاملون بشكل حاد مع المتعاملين، وهذه المعاملة تختلف بشكل واضح عن نظرائهم في جهات حكومية أخرى مثل مستشفى الكرامة، الذي يشهد هو الآخر ازدحاماً شديداً بسبب عدد المراجعين الذين يجرون الفحوص الطبية المطلوبة للإقامة».

ولاحظ عبيد العوضي، أحد المتعاملين، أن أرقام ترتيب إنجاز المعاملات على الشاشة غير متسلسلة، إضافة إلى عدم توافر التنبيه الصوتي للرقم التالي، ومن ثم فإن المتعامل ملزم بمشاهدة الشاشة الإلكترونية باستمرار خوفاً من ظهور رقمه دون أن ينتبه، لافتاً إلى أنه عندما سحب رقماً وجد بينه وبين آخر معاملة يُجرى إنجازها 150 رقماً، ما يضطره لأن ينتظر أكثر من 150 دقيقة، إذا استغرقت كل معاملة دقيقة واحدة فقط.

وقال نور صفي الدين، أحد المتعاملين: «راجعت مكتب بريد الإمارات في الكرامة لتسلم (طرد) أُرْسِل إليّ من موطني، واستغرقت أكثر من ساعة حتى أتسلمه»، مضيفاً: «كنت أظن أن الأمر لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، لكن فترة الانتظار طالت بشكل مبالغ فيه».