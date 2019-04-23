محمد بن راشد ومحمد بن زايد: قيادة الدولة حريصة على تحقيق سعادة المواطن

المصدر: أبوظبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادل سموهما، خلال لقائهما في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الأحاديث الأخوية، وتناولا عدداً من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم المواطنين، وبما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة عالمياً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكد سموهما أن قيادة الدولة الحكيمة حريصة على تحقيق سعادة المواطن، ورفاه المجتمع، وتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لأبناء الوطن كافة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا، ويديم عزها وأمنها واستقرارها، لتواصل مسيرة تقدمها إلى المستقبل المزدهر الذي تنشده لأجيالها، في ظل التلاحم الوطني، وعمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة وشعب الإمارات.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، المشاركين في «ملتقى شباب الإمارات العالمي» في لندن، ترافقهم وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.

وتبادل سموهما مع المشاركين في الملتقى الأحاديث حول أهمية مثل هذه الملتقيات والمبادرات، التي تعد منصة معرفية لشباب الإمارات، ورافداً فكرياً يعزز وعيهم وفهمهم لمختلف القضايا، بجانب الإسهام في نقل الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات إلى شعوب العالم.

وقال سموهما إن قيادة الدولة الحكيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تسعى إلى تعزيز دور الشباب في التعريف بقيم دولة الإمارات الأصيلة، وثقافتها الزاخرة، وتجربتها الإنسانية الحضارية في التسامح والتعايش وبناء الإنسان، إضافة إلى مد جسور التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين شباب الإمارات ونظرائهم في مختلف دول العالم.

وأكد سموهما أهمية الاستثمار في شباب الوطن المبتعثين للدراسة في الخارج، كونهم سفراء للقيم الإماراتية ورسالتها الإنسانية العالمية في التسامح والتعاون والتعايش، بجانب ضرورة إشراكهم في المبادرات الوطنية، وبناء قدراتهم ليكونوا ركائز التقدم إلى المستقبل المنشود لوطنهم وأجياله.