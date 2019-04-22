«طرق دبي» تتيح الاعتراض على مخالفات «سالك» ضمن «دبي درايف»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمكان تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم، المتعلقة بخدمة «سالك»، وذلك ضمن خمس خاصيات جديدة أضافتها إلى النسخة المطورة من تطبيق «دبي درايف» الذكي.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحافي بثته أمس، تعزيز التطبيق الذكي «دبي درايف» بخمس خدمات إضافية ذات صلة بنظام التعرفة المرورية «سالك»، في إطار حرصها على زيادة الاستفادة من التطبيق، بما يدعم استراتيجية حكومة دبي للمعاملات غير الورقية.

وقال مدير إدارة الخدمات الذكية في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة، ماهر شيرة، إن تطبيق «دبي درايف» تم تصميمه بناءً على أفكار ومقترحات وآراء الجمهور، وبناءً على ذلك تعمل الهيئة على تطوير خدماتها لتلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.

وأضاف أن الخدمات الخمس الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق ذات العلاقة بـ«سالك» هي إنشاء ملف شخصي، وإضافة وتعديل رقم جديد لـ«سالك»، وربط حساب «سالك» بحساب هيئة الطرق والمواصلات، والاطلاع على المخالفات ودفعها، وإمكان تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم.

وقال إن إطلاق العديد من الخدمات الذكية يعزز مضمون استراتيجية حكومة دبي للمعاملات غير الورقية بحلول عام 2021، موضحاً أن إضافة الخدمات إلى تطبيق «دبي درايف» يعزز من مزاياه، ويدعم هدف الهيئة في تحقيق راحة المتعاملين من خلال توفير أفضل الحلول للتيسير عليهم، وتميز هيئة الطرق والمواصلات، فضلاً عن مواكبة استراتيجية حكومة دبي للمعاملات غير الورقية، خصوصاً أن التطبيق يحوي باقة من الخدمات، منها ترخيص المركبات، ودفع المخالفات المرورية، وترخيص السائقين، وخدمة المواقف الذكية عبر معرفة المواقف الشاغرة في المواقف العامة، وتصديق المستندات الخاصة بمعاملات الهيئة، وغيرها، مؤكداً أن الهيئة تحرص على إدراج مزيد من خدماتها في تطبيقاتها الذكية، تزامناً مع توجهات حكومتنا بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، والبيئة الأرقى لجودة الحياة.

• إطلاق خدمات ذكية يعزز استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية بحلول عام 2021.