أمطار خفيفة اليوم.. وانخفاض ملحوظ في الحرارة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على الجزر وبعض المناطق الغربية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز أن الرياح ستتحول إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة أحياناً على البحر مع المساء والليل، إذ تراوح سرعتها من 25 كيلومتراً في الساعة إلى 35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، يصبح مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب ليلاً، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي على معظم المناطق، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة.

وأوضح أن الطقس غداً سيستمر مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تظل الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تكون قوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها من 30 كم/‏‏‏‏‏س إلى كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأشار إلى أن يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق، على أن تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأكد أن سرعة الرياح ستراوح من 30 كيلومتراً في الساعة إلى 45 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة على البحر، والبحر سيظل مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الخميس المقبل، توقع المركز أن يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تراوح سرعتها من 20 كيلومتراً في الساعة إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.