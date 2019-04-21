بنك الدم في أبوظبي يجمع 34 ألف وحدة العام الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

أكد بنك الدم، التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية، أن كميات التبرع بالدم كاملة، خلال العام الماضي، بلغت 34 ألفاً و67 وحدة، في زيادة واضحة على العام الذي سبقه، حيث بلغ عدد الوحدات المتبرع بها 32 ألفاً وتسع وحدات عام 2017، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 28 ألفاً و621 متبرعاً، أما بالنسبة للتبرع بالصفائح الدموية، من خلال عملية فصادة الدم، فكانت 2799 وحدة عام 2018، تبرع بها 433 متبرعاً، مقابل 2675 وحدة عام 2017.

وكان للذكور النسبة الكبرى من التبرع، حيث بلغت نسبتهم 86%، في مقابل 14% للإناث، وكانت النسبة الأعلى للأشخاص بين الفئة العمرية ما بين 26 إلى 36 سنة، حيث بلغت 43%، وبعدها 36 إلى 45 سنة، والتي بلغت 31%، علماً بأن السن المحددة لبداية التبرع بالدم هي 17 عاماً.

وقالت المدير الطبي للبنك، الدكتورة نعيمة أومزيان، إن عام 2018 شهد زيادة ملحوظة في عمليات التبرع بالدم، ويعود ذلك إلى وعي أفراد المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم، إضافة إلى تكثيفنا حملات التبرع بالدم، حيث تم إنجاز 530 حملة، خلال العام الماضي، للتبرع بالدم، من خلال وحدة التبرع المتنقلة.

86 %

نسبة المتبرعين الذكور، مقابل 14% للإناث.