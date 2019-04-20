«سعود بن صقر الخيرية» تتكفل بـ 5 أطفال تخلّى عنهم والدهم

المصدر: مصباح أمين ـ رأس الخيمة

تكفلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، برعاية خمسة أطفال أشقاء من دولة عربية، تعليمياً، بعدما تركهم والدهم برفقة والدتهم وغادر الدولة قبل ثلاث سنوات، حيث قررت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية المتبقية عليهم لإحدى المدارس، ونقلهم إلى مدارس الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية المجانية، خلال العام الدراسي المقبل، لإكمال تعليمهم.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، سمية حارب السويدي، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة استقبلت طلباً من جد الأطفال يفيد بتراكم الالتزامات المالية عليهم لإحدى المدارس، وهم غير قادرين على سداد بقية الأقساط نتيجة عدم وجود معيل لهم، وتخلي ابنه عن أطفاله الخمسة والعيش في دولة عربية أخرى. وأوضحت السويدي أن المؤسسة شكلت لجنة لدراسة حالة الأسرة، وتبين بعد التواصل مع إدارة المدرسة تراكم 15 ألفاً و700 درهم على أربعة أشقاء من أصل خمسة يدرسون في الفصول الدراسية، ودفعت المؤسسة الرسوم الدراسية المتبقية تمهيداً لنقلهم إلى مدارس الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية العام المقبل.

وأضافت أنه تبين للجنة أن والد الأطفال الخمسة تركهم برفقة والدتهم، وغادر الدولة للعيش في دولة عربية أخرى، من دون أن يتواصل مع زوجته وأطفاله، كما أنهم لا يعرفون عنه شيئاً منذ أن تركهم.

وأشارت إلى أن الأم لم تتمكن من نقل أطفالها إلى مدرسة أخرى أو علاجهم، بسبب انتهاء إقاماتهم وعدم تمكنها من تجديدها لغياب الكفيل، حيث أقامت الأم دعوى طلاق للضرر أمام محاكم الدولة، وحصلت على حكم قضائي لمصلحتها، ما مكنها من حضانة أطفالها وتجديد إقاماتهم على كفالة جدهم.

وذكرت السويدي أن جد الأطفال من ناحية الأب يتولى رعاية الأم وأطفالها في منزله، رغم أن لديه بنتين من أصحاب الهمم، وهو كبير في السن ولا يعمل، ويعتمد على المساعدات الخيرية، لافتة إلى أن مؤسسة سعود بن صقر الخيرية التعليمية تسعى إلى توفير المساعدات للأسرة، حيث وضعتها ضمن خطة توزيع المير الرمضاني، وتتعاون مع رجال الأعمال وأهل الخير، لتوفير الدعم المالي والغذائي للأطفال وجدهم.