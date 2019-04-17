رأس الخيمة تعزّز الأمن السياحي بشرطة متخصّصة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إنه تم استحداث وحدة متخصصة في الشرطة السياحية، بهدف مواكبة الطفرة السياحية وحماية وخدمة السائحين على مدار الساعة، مشيراً إلى تحقيق شرطة رأس الخيمة نتائج ريادية العام الماضي في العديد من المؤشرات الوطنية، كان لها دور بارز في تصدر الإمارات مؤشر نسبة الشعور بالأمن والأمان عالمياً، من أبرزها شعور الجمهور بالرضا العام عن خدمات شرطة رأس الخيمة بنسبة 100%، و100% الشعور بالأمان ليلاً، و100% الشعور بالأمن نهاراً، كما حصلت على المركز الأول في معدل انخفاض الجرائم المقلقة على مستوى الدولة للعام الخامس على التوالي.

وأوضح خلال الدورة الثالثة من ملتقى الاستدامة الاقتصادية، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، تحت شعار «الاستدامة في الأمن السياحي»، أن الدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لشرطة رأس الخيمة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، يسهم في تحقيق خطط وأهداف وزارة الداخلية لنشر الأمن والأمان في الوطن والإمارة.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة تطبق استراتيجيات ومتطلبات الاستدامة في جميع العمليات والخدمات الشرطية الرئيسة في الأمن السياحي، ما دفعها لاستحداث وحدة تنظيمية متخصصة في الشرطة السياحية.

من جهته، قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، الدكتور محمد عبدالرحمن الأحمد، إنه يوجد في رأس الخيمة 133 ألف كاميرا مراقبة تلفزيونية موزعة في 15 ألف منشأة، ضمن نظام حماية الذي تم تطبيقه قبل ثلاث سنوات في جميع المنشآت التجارية والبنايات السكنية، لافتاً إلى أن نظام حماية نجح في كشف الجرائم المقلقة بنسبة 80%.

وأوضح أنه يوجد في الإمارة 48 كاميرا لمراقبة الطرق، و87 جهاز رادار في مختلف الطرقات والشوارع الحيوية لضبط السرعات على الطرقات، كما أن الشرطة لديها 204 كاميرات مراقبة ضمن منظومة ذكية للتعرف إلى لوحات المركبات المخالفة والمطلوبة للأجهزة الأمنية، كما تتعرف الكاميرات إلى وجه الأشخاص المطلوبين للعدالة، لافتاً إلى أن المنظومة الأمنية الذكية جاءت لتعزيز الأمن في الإمارة، ورفع نسبة الشعور بالأمان بين الجمهور.

وتطرق الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية، هيثم مطر، إلى دور شرطة رأس الخيمة في دعم القطاع السياحي، عبر توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للسياح والمرافق السياحية التي تتمتع بها رأس الخيمة التي باتت تتمتع بمستويات عالية من الأمن السياحي، بفضل هذا الدعم وتعاون الجهات المعنية.

وأوضح، أن عدد السياح في رأس الخيمة تجاوز المليون سائح من مختلف الدول، مع نهاية العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 9.9%، ما جعل من الإمارة أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الهيئة تركز جهودها في الوقت الحالي على الاستثمار في سياحة المغامرات التي تحظى باهتمام كبير من قبل السياح، إلى جانب تحقيق الأهداف في استقطاب ثلاثة ملايين سائح في عام 2025، ما يتطلب توفير 20 ألف غرفة فندقية يتم تشييدها في حالياً.

وأضاف أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروعات سياحية جديدة في رأس الخيمة، منها إنشاء مسارات انزلاقية جديدة خاصة بالأطفال.