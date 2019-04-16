محمد بن زايد يستقبل أبناء الشهداء المشاركين في برنامج «خطوات»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبناء الشهداء المشاركين في برنامج الإرشاد والتوجيه المهني «خطوات»، الذي أطلقه مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع صندوق الوطن، والذي يستهدف الطلاب المتفوقين دراسياً لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي والتعرف إلى تحديات بيئات العمل المختلفة.

وتبادل سموه وأبناء الشهداء يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر، الأحاديث الأبوية حول طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وتعرف منهم إلى مدى الاستفادة من مثل هذه البرامج والفرص العملية والتدريبية التي توفرها لهم لصقل مهاراتهم وإمكاناتهم.

وحث سموه أبناءه الطلبة على العمل بجد واجتهاد لتحقيق التفوق والاستفادة القصوى من الفرص التي تتاح لهم، لتعزيز تحصيلهم العلمي وإعدادهم وتأهيلهم للمراحل المستقبلية من حياتهم، مؤكداً أن أبناء الشهداء وأسرهم محل اهتمام وعناية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وقيادة الدولة التي تسعى إلى بناء قدراتهم النوعية المتميزة وتمكينهم للإسهام في مسيرة تنمية الوطن ومستقبله.