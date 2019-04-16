المري يعتمد مليوني درهم مساعدات لموظفي شرطة دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

اعتمد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، طلبات مساعدات صندوق التكافل الاجتماعي البالغ عددها 211 طلباً بقيمة مليوني درهم، وتشمل رسوماً دراسية لأبناء العاملين، وسداد مبالغ إيجار للسكن.

وأكد المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد موظفيها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي، وإسعاد الموظفين، ورفع نسبة الرضا الوظيفي لديهم.

وقال إن شرطة دبي مؤسسة تسعى إلى رضا موظفيها وتهيئ لهم بيئة نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، وجعلت في مقدمة أولوياتها إسعاد الموظف، ووفرت سبل الراحة لهم ولأسرهم ليتفرغوا لإسعاد المتعاملين، تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية تفوق مستوى توقعاتهم وتسهم في رفع مستوى رضاهم.

من جانبه، أكد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتورعبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، حرص شرطة دبي على تحقيق السعادة لمنتسبيها، عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كتابه «ومضات من فكر»: «لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك، حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».

وأوضح أن شرطة دبي تعمل على تحقيق السعادة لموظفيها عبر المبادرات والبرامج المتنوعة.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد الدكتور محمد عبدالله المر، إن صندوق التكافل يلعب دوراً في مساعدة منتسبي شرطة دبي من العسكريين والمدنيين، حيث يتولى تقديم مساعدات مالية تشمل رسوماً دراسية لأبناء العاملين من أصحاب الهمم، ومساعدة لأسر الموظفين العاملين سابقاً في شرطة دبي لكسوة أبنائهم في عيدي الفطر والأضحى، ومساعدات للعاملين الذين تعرضوا لحالات إنسانية أو حالات كوارث وأزمات.