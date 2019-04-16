5000 درهم غرامة وجود الرجال في مراكز مساج النساء

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكد الدليل الموحد للشروط الصحية لممارسة نشاط التدليك والتجميل والعناية الشخصية، الصادر بالاشتراك بين بلديات الدولة ووزارة التغير المناخي والبيئة، حظر إجراء المساج من قبل نساء للرجال في مراكز التدليك، أو توظيف رجال في مراكز تدليك النساء، فيما تنص لوائح مخالفات الرقابة التجارية الصادرة عن دوائر اقتصادية على توقيع غرامة 5000 درهم، في حال اكتشاف عمل أو وجود الرجال في صالونات أو أندية اللياقة البدنية النسائية، أو مراكز المساج، والعكس.وشدد الدليل على ضرورة قيام المركز بتقديم خدمة التدليك إما للرجال أو للنساء، إذ يجب أن يكون العاملون في المركز من جنس الزبائن نفسه.وأضاف أنه إذا كان المركز يقدم الخدمة للنساء والرجال، فیجب أن يكون هناك مدخل منفصل لكل منهما، وفصل في أوقات العمل للنساء عن الرجال، وتثبيت أوقات العمل بشكل واضح على إعلان للزبائن عند مدخل المركز.

وأشار الدليل إلى ضرورة منع التدخين منعاً باتاً داخل مراكز التدليك، ووضع إشارة منع التدخين في مكان واضح للزبائن، لافتاً إلى أن مراكز التدليك غير طبية، ويجب ألا تقدم أي خدمات طبية للمرضى.

وأفاد بضرورة تحذير المرأة الحامل بشكل واضح قبل تلقيها خدمة التدليك، مع منع ارتداء العاملين للحلي والاكسسوارات أثناء عملية المساج، أو استخدام مستحضرات غير مصرح بتداولها، أو منتهية الصلاحية، كما يمنع تقديم الخدمة من قبل عامل مصاب بجروح أو عدوى جلدية.

وشدد الدليل على منع استخدام أي ملصقات إعلانية تتنافى مع العادات والتقاليد، وتخدش الحياء العام، إضافة إلى منع عمل الحجامة داخل مراكز المساج، نظراً لتصنيفها ضمن مراكز الخدمات الطبية العلاجية الشعبية، التي تحتاج إلى ترخيص لمزاولتها، وفقاً لاشتراطات يجب الالتزام بها.

وقال إنه يجب الالتزام بعدم تقديم خدمات علاجية أو جراحية، وعدم استقبال أي مرضى في المركز، أي أن الخدمات المقدمة يجب أن تكون للأشخاص الأصحاء، الذين يطلبون الاسترخاء والراحة.

وذكر أنه يمنع وضع كاميرات تصوير بمراكز التدليك، ما عدا الحالات التي تصدر بموجبها موافقات أمنية، ويجب الالتزام بالمحافظة على سرية وخصوصية الزبائن.

وأشار الدليل إلى ضرورة توفير أدوات ومواد مطهرة لتطهير الأدوات قبل وبعد الاستعمال، مع المحافظة على نظافة الأدوات، وحفظها في خزانة خاصة بها، وتوفير صندوق إسعافات أولية مجهز، وتوفير عدد كاف من المناشف، بحيث يمنع استعمال المنشفة الواحدة أكثر من مرة دون غسلها، وتوفير غطاء يستخدم مرة واحدة، لتغطية أسرة التدليك الكبيرة ووضعها فوقها.

وأضاف أن مراكز التدليك يجب أن تكون بها مغسلة أيدٍ محاطة بالسيراميك، ومزودة بصابون سائل، وأن تزود المنشأة بمصدر مائي من الشبكة الرئيسة، وبصرف صحي مناسب.

وشدد على ضرورة غسل الفوط المستعملة، وتنظيفها باستمرار قبل تكرار الاستعمال، والتخلص من الأدوات ذات الاستعمال الواحد، بعد الانتهاء من تقديم الخدمة مباشرة، وبشكل آمن، والتخلص السليم من المخلفات، وبشكل دوري وسريع، مع الاهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمنشأة.

وأشار الدليل إلى ضرورة التأكد من عدم وجود حشرات أو قوارض أو ما يشير إليها داخل مركز التدليك، وفي حال وجود مبيدات حشرية يجب أن تكون مرخصة من الجهة المختصة.

- حظر وضع كاميرات في المراكز ما عدا الحالات التي تصدر بموجبها موافقات أمنية.