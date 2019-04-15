«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى صحو، فيما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، على أن تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 18 كم/‏‏‏س إلى 28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، يصبح متوسطاً ليلاً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وشهدت الدولة الأيام الخمسة الماضية حتى أمس، طقساً غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، خصوصاً شرقاً، وكانت رعدية شمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما كانت الرياح مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر كان مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وذلك نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، عمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة، ما أدى إلى سقوط أمطار على فترات.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها من 15 كم/‏‏‏س إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س، على أن يصبح البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي.

وعن حالة الجو بعد غدٍ الأربعاء، ذكر المركز أنه سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، بينما تتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها من 15 كم/‏‏‏س إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س على البحر.وأفاد المركز بأن يوم الخميس المقبل سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خصوصاً غرباً، فيما تستمر درجات الحرارة في الارتفاع.