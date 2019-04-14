تغيّر جديد في "الحرارة" لمدة 4 أيام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهدت الدولة اليوم طقسا غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شرقاً وكانت رعدية شمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما كانت الرياح مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وذلك نتيجة لتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، عمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة ما أدى إلى سقوط أمطار على فترات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى صحو، فيما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، على أن تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 كم/س إلى 28 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج، يصبح متوسط ليلاً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء سيكون صحو إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، على أن يصبح البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الجو الأربعاء، ذكر المركز أنه سيستمر صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، بينما تتحول الرياح لتصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن يوم الخميس المقبل سيشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، خاصة غرباً، فيما تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، على أن تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.