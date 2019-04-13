تعطيل الدراسة في 7 مدارس خاصة وحضانات في الفجيرة غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أبلغت سبع مدارس خاصة بينهم حضانتان في امارة الفجيرة أولياء الأمور بتعطيل الدراسة غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم كميات كبيرة من المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية اليوم واستمر هطولها لأكثر من 3ساعات متتاليه.

كما أغلقت بعض الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للمدارس لحين شفط مياه الأمطار المتراكمة ، كذلك قطعت بعض الوديان الطرق مسببه شللا تاما في حركة المرور كما يتوقع أولياء أمور طلبة من تعطيل المدارس الحكومية التي تقع في المناطق الجبلية فهي على رأس الأولويات في نقل الطلبة، بسبب وعورة الطرق فيها، وتكوّن الحفر، إضافة إلى تراكم كميات كبيرة من المياه.

وأكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أنه تمت الاستعانة بتناكر البلدية ودائرة الأشغال والزراعة، ودائرة الموارد الطبيعية، بالإضافة لشركات خاصة للتعامل مع تجمعات المياه.