المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اقتراح

اقترح سائقون نشر كاميرات مراقبة، أو دوريات للشرطة، على مداخل ومخارج الطرق الرئيسة في دبي، خلال ساعات الذروة، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في تقليل التكدس المروري، نظراً لعدم التزام عدد كبير من السائقين باللوائح والأنظمة المرورية.

«التوحّد»

دعا ذوو أطفال، مصابين بطيف التوحد، إلى توفير مراكز تعليم وتدريب لأطفالهم برسوم مقبولة، لمساعدتهم على التعلم والتحسن على يد متخصصين، لافتين إلى أن ارتفاع رسوم المراكز تضطرهم إلى إبقاء أطفالهم في المنازل.

منتزه

اشتكى روّاد منتزه خليفة في أبوظبي من تراكم مخلفات الأشجار، وإطارات السيارات، والنفايات، على جانبي خط سير قطار الأطفال داخل المنتزه، ما يرسخ صورة سلبية عن المنتزه في عقول الصغار.

تأمين

شكا قارئ تأخر الحصول على موافقة شركات التأمين في ما يتعلق بالعلاج الطبيعي، لافتاً إلى أن الموافقة تسمح بعدد معين من الجلسات لكل مرة، حتى يتسنى للطبيب التقدم بطلب جديد لعدد إضافي من الجلسات، ما يتعارض مع متطلبات العلاج، وفق رأي الطبيب.

مستأجرون

اشتكى مستأجرون في عجمان من سوء صيانة بعض المباني، مشيرين إلى أن ملاكاً ومكاتب عقارية يهملون الصيانة طويلاً، ما يؤدي إلى تراكم المشكلات، بطريقة تستدعي تدخل الجهات المعنية لإلزامهم بذلك.

بطاريات

يعاني مستخدمو هواتف ضعف البطاريات، وأكدوا أنها مشكلة تتكرر في معظم الأسماء التجارية، مطالبين بتشديد المواصفة الإماراتية على الهواتف المستوردة، بحيث تكون بطارياتها أطول عمراً.

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