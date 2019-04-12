"الصحة" تحذر من دواء لعلاج التهاب المفاصل قد يضر بالكبد

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من دواء لعلاج التهاب المفاصل، قد يضر بمرضى الكبد، وطالبت كافة الهيئات الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية بضرورة اتخاذ ما يلزم تجاهه لحماية مستخدميه.



وحسب التعميم الإداري رقم " 5613" الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، فقد قررت الوزارة إلزام الشركة المصنعة للمنتج الدوائي Actemra Roactemra “tocikizumab”، والذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب الشرايين في الخلايا العملاقة، والتهاب المفاصل مجهول السبب، والتهاب المفاصل الاحداثي، بإضافة تحذير إلى نشرة الدواء تتضمن احتمالية إصابة الكبد الخطيرة الناجمة عن المادة الدوائية tocikizumab ، بما في ذلك فشل الكبد الحاد، والتهاب الكبد، وقد يتطلب الأمر زرع الكبد في بعض الحالات المستعصية .