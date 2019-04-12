«خلك حذر» من الاحتيال الإلكتروني.. عبر السينما

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّهت شرطة أبوظبي رسائل توعية للجمهور عبر شاشات السينما، باللغات العربية والإنجليزية والأوردية والماليالم، لتحذيرهم من عمليات الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، التي تتمثل في إيهام الضحايا بالفوز بجوائز لا وجود لها. وبدأت دور السينما، أمس، بث الرسائل ضمن حملة «خلك حذر»، التي تهدف إلى التصدي لأساليب المحتالين الإجرامية بتدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل معها لمنع انتشارها. ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، العميد محمد علي المهيري، أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مدخراتهم من الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.