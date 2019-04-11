تغير جديد في الأحوال الجوية الاثنين المقبل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراجع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، يوم الاثنين المقبل، حيث سيكون الطقس غائم جزئياً إلى صحو، فيما تزداد الرطوبة النسبية في الليل حتى صباح الثلاثاء، على أن تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام، تتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، قد تتجاوز 38 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج يصبح متوسط مساءً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة منذ يومين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أرجع المركز أسبابها إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي يعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة، ويؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيكون غائماً جزئيا إلى غائم أًحياناً، مع استمرار سقوط أًمطار متفرقة على فترات من حين لآخر، تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أًحياناً، مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 40 كم/س، تصل إلى 65 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب مع اًلسحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأكد المركز أن يوم السبت سيشهد اسمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تسقط أمطاراً مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر، ويصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد وجريان الأودية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، كما تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 45 كم/س وقد تتجاوز 75 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل الجو غائماً يوم الأحد المقبل، مع استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، التي يصاحبها سقوط البرد والبرق والرعد وجريان الأودية، على أن تقل كميات السحب تدريجياً ليلاً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 30 كم/س إلى 40 كم/س، قد تتجاوز 70 كم/س على البحر الذي يستمر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.