المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أنا مواطنة (22 عاماً) من الفجيرة، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى دورات عدة، وأسرتي مكونة من ثلاثة أفراد، وزوجي هو المعيل الوحيد للأسرة وعليه بعض الالتزامات المالية، ووضعنا المالي صعب، وأبحث عن وظيفة منذ سنتين، إذ طرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في مختلف مناطق الدولة، من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات ومتطلبات الحياة.

(خ.خ)

أنا مواطنة (30 عاماً) من دبي، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى خبرات عملية حيث كنت أعمل سابقاً في دائرة حكومية، وأسرتي مكونة من خمسة أفراد، وزوجي هو المعيل الوحيد للأسرة، وعليه التزامات بنكية، وأبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات، وطرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة أستطيع من خلالها إعالة نفسي ومساعدة أسرتي على مصروفات ومتطلبات الحياة.

(ش.س)

أنا مواطنة من مدينة العين، حاصلة على مؤهل الثانوية العامة، ودورات أخرى، متزوجة ولدي أربعة أبناء، ونمرّ بظروف معيشية صعبة، وزوجي هو المعيل الوحيد للأسرة وراتبه بالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل المستلزمات البنكية المترتبة علينا، وسبق أن قدمت أوراقي لأجل الوظيفة في جهات حكومية وخاصة من دون جدوى، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي ومساعدة أسرتي على متطلبات الحياة ومصروفاتها.

(أم محمد)

أنا مواطن (35 عاماً) من الشارقة، حاصل على الثانوية العامة ودورات أخرى، ولدي خبرة عملية في الشؤون الإدارية لمدة 10 سنوات، حيث كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية وحياتي مستقرة، وحدثت لي ظروف خاصة أجبرتني على تقديم استقالتي، ومنذ ذلك التاريخ لا أستطيع مواكبة ظروف الحياة، وتوجهت إلى جهات عدة للتقديم على عمل لكن من دون جدوى، وكررت التقديم مرات عدة ولم أحصل على فرصة عمل، لذا أتمنى العثور على عمل أستطيع من خلاله إعالة نفسي وأسرتي.

(م.م)