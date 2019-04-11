أمطار رعدية وبرق وبَـرَد وجريان للأودية حتى الأحد

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة أمطاراً رعدية وبرقاً وبَرَداً وجرياناً للأودية حتى الأحد، حيث يستمر الطقس، اليوم، غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، على أن تظل مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/‏‏‏س، تصل إلى 65 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.

وشهدت الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، وعلى مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، مشيراً إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأرجع المركز حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، يعمل على تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة، ويؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات.

وأفاد المركز بأن طقس الغد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار سقوط أمطار متفرقة على فترات من حين لآخر، تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/‏‏‏س، تصل إلى 65 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأكد المركز أن يوم السبت ستشتد فيه حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على معظم مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر، ويصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد وجريان الأودية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، كما تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 30 و45 كم/‏‏‏س، وقد تتجاوز 75 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل الجو غائماً يوم الأحد المقبل، مع استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط البرد والبرق والرعد وجريان الأودية، على أن تقل كميات السحب تدريجياً ليلاً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/‏‏‏س، قد تتجاوز 70 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يستمر مضطرباً إلى شديد الاضطراب، خصوصاً مع السحب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.