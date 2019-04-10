مشاتل بلدية دبي تنتج 47.2 مليون نبتة العام الماضي

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

ارتفع إنتاج المشاتل التابعة لبلدية دبي بنحو 434 ألف نبتة خلال عامين، وفق إحصائية صادرة عن البلدية، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء.

وأفادت الإحصائية بأن إنتاج مشاتل بلدية دبي بلغ العام الماضي 47 مليوناً و262 ألفاً و561 نبتة، مقارنة بـ47 مليوناً و111 ألفاً و586 نبتة في عام 2017، و46 مليوناً و828 ألفاً و364 نبتة عام 2016.

وأظهرت الإحصائية أن الزهور الحولية تصدرت إنتاج مشاتل بلدية دبي العام الماضي، بعدد 35 مليوناً و710 آلاف و203 زهرات، تليها الزهور المستدامة (التي يمكن زراعة بذورها في أي وقت من العام)، بعدد ثمانية ملايين و252 ألفاً و561 زهرة، تليها الشجيرات بعدد مليون و360 ألفاً و931 شجيرة، تليها الأشجار بعدد مليون و5267 شجرة، تليها مغطيات التربة (وهي النباتات التي تنمو بشكل يغطي مساحة من الأرض) بعدد 834 ألفاً و101 مغطية، تليها النباتات العصارية والشوكية، ونخيل الزينة بعدد 56 ألفاً و460 نباتاً ونخلة، تليها النباتات الداخلية أو المنزلية بعدد 42 ألفاً و923 نباتاً.

ويوجد في مشتل ورسان، التابع لبلدية دبي مناطق مظلّلة لحماية النباتات من العوامل الجوية خلال مراحل الإنبات والتربية، وتبلغ مساحتها 12 هكتاراً، وبلغت تكلفة إنشائها 26 مليون درهم، كما يوجد فيه منطقة مختبرات، تضم مختبر التربة والمياه، لإجراء الفحص والاختبارات على عينات المياه والتربة، والأسمدة العضوية والكيميائية، وفحص العينات النباتية، وتقدير نسبة العناصر الغذائية، ومختبر الوقاية لدراسة سلوك الحشرات، وتقدير كفاءة المبيدات المستخدمة، ومختبر الزراعة النسيجية، لإنتاج شتلات النخيل ذات الصفات الوراثية المرغوبة عالية الجودة نسيجي.

وتتيح بلدية دبي للأفراد والشركات والجهات الحكومية الحصول على نباتات من المشاتل عن طريق الشراء، حيث يبلغ سعر الشجيرة خمسة دراهم، والشجرة ثمانية دراهم، والـ100 شتلة زهور 50 درهماً.