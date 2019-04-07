أمطار رعدية وانخفاض في "الحرارة" الأربعاء

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيستمر غائم جزئياً إلى غائم أحيانا، بعد غد، مع استمرار فرص سقوط بعض الأمطار على فترات، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، فيما تصبح الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتظل مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، منوهاً إلى أن سرعتها ستتراوح من 20 كم/س إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب خاصةً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الأربعاء سيستمر غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لسقوط الأمطار، قد تكون رعدية أحياناً، خاصة على المناطق الغربية والساحلية من حين إلى آخر، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.

وأفاد بأن الرياح ستستمر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تتراوح سرعتها من 25 كم/س إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب، خاصة مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.