توصيل خدمات الكهرباء في الشارقة خلال 3 ساعات

المصدر: الشارقة - وام

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن خطتها الاستراتيجية لتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز في المناطق الحرة والسكنية الجديدة خلال ثلاث ساعات من إنجاز المبنى واستكمال الإجراءات ضمن رؤيتها لعام 2020.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم، خلال اجتماع لفريق رؤية الهيئة لعام 2020، أن البنية التحتية للطاقة والمياه تشكل أهم مقومات جذب الاستثمارات والتطور الاقتصادي لإمارة الشارقة، بحيث يصبح هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة وأكثر فاعلية وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة وتم التنسيق مع 200 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة، بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة.