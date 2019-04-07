إطلاق برنامج إرشاد وتوجيه مهني لأبناء الشهداء

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، بالتعاون مع صندوق الوطن، برنامج الإرشاد والتوجيه المهني لأبناء الشهداء (خطوات)، الذي يستهدف الطلاب المتفوقين دراسياً منهم، لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمه المكتب في مركز الشباب العربي، في العاصمة أبوظبي، تم خلاله استعراض طبيعة وأهداف البرنامج، الذي يستمر أسبوعاً.

وسيرافق الطلاب خبراء ومتخصصون في مختلف القطاعات للتعرف إلى المهارات اللازمة، واكتساب المعرفة والاطلاع على مسارات ومتطلبات العمل من خلال إشراكهم في دورات تدريبية في عدد من الجهات الرسمية.

ويهدف البرنامج إلى معرفة اهتمامات الطلبة، وإلحاقهم بمجال العمل المناسب لطموحاتهم من خلال التدريب في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة والبحوث والفضاء والاتصال والقضاء والتكنولوجيا والطيران والاستثمار والعلوم السياسية والإدارية.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي، الطلبة، وأكد لهم حرص القيادة على التواصل معهم، والاطلاع على أحوالهم، وتقديم الخدمات كافة لهم، بما يحقق لهم ولذويهم الاستقرار والطمأنينة، ويضمن بشكل خاص مستقبل أبنائهم.

وحث أبناء الشهداء على مضاعفة الجهود، والعمل بجد لتحقيق النجاح والتفوق، واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز التحصيل العلمي، والمضي نحو التميز والإبداع، والتركيز على وضع الأهداف المستقبلية والعمل على تحقيقها.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن هذه المبادرات تأتي في إطار سلسلة البرامج التي يقوم بها المكتب تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه المتواصل لأسر الشهداء وذويهم، خصوصاً أبناء الشهداء، وبشكل خاص مسار تعليمهم وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات من خلال إرشادهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل، والاستفادة من إمكاناتهم ومهاراتهم، وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.