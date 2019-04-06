انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، أحياناً، على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، مثيرة الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، بسرعة تراوح من 20-30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:57، والثاني عند 02:19. أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 07:49، والثاني عند الساعة 20:01.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:49، والثاني عند الساعة 22:28، والجزر الأول عند الساعة 16:32، والثاني عند الساعة 04:55.

وناشد المركز مرتادي البحر في الخليج العربي أخذ الحيطة والحذر، نظراً لاضطرابه بسبب الرياح نشطة السرعة المصاحبة لتكون السحب الركامية، التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام في العمق.