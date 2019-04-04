محمد بن راشد: الإمارات دولة محبة وتسامح وعدالة ومساواة

المصدر: دبي - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولتنا دولة محبة وتسامح، ودولة مؤسسات وعدالة ومساواة، لا فرق في مجتمعها بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وامرأة، فالجميع متساوون أمام القانون.

نائب رئيس الدولة: «لا فرق بين غني وفقير أو كبير وصغير أو رجل وامرأة، فالجميع متساوون أمام القانون».

وأدّى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عدد من القضاة الجدد في محاكم دبي وأعضاء النيابة المنقولين للعمل كقضاة في محاكم دبي، وثلاثة مستشارين جدد في النيابة العامة في دبي، اليمين القانونية.

فقد أقسموا أمام سموّه، في قصره بزعبيل ظهر أمس، بالله العظيم أن يحكموا بالعدل، وأن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة، وأن يحترموا التشريعات السارية.ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القضاة الجدد ومستشاري النيابة، بأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل، واحترام القوانين المعمول بها في محاكم دبي ودولة الإمارات، وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية مهما كانت منزلته أو جنسيته أو انتماؤه الجغرافي والثقافي.

حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والنائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان. وأعضاء النيابة المنقولون للعمل كقضاة في محاكم دبي هم: الدكتور علي محمد الحوسني ومحمد علي الكثيري ومحمد عبدالعزيز آل عمر وناصر محمد الشحي وداوود سليمان الحمادي، والقضاة الجدد هم: حمدي محمود خليفة وطه أمين طه وقرشي محمد سعد ومحمد ثروت عبدالمنعم، أما المستشارون الجدد في النيابة العامة فهم: زكريا عبدالعزيز عثمان وعمرو محمد سامي ووائل محمد شبل.