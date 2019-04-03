"إسلامية دبي": تحديد القبلة بدقة بالنظر للشمس عصر اليوم

المصدر: دبي: الإمارات اليوم

أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إمكانية تحديد القبلة بدقة في الإمارة عصر اليوم.

وأفادت الدائرة بان اتجاه القبلة يكون اليوم الموافق 27 رجب 1440 هجري، الموافق الثالث من ابريل 2019 ميلادي، جهة الشمس المناظر لها في دبي تحديداً عند تمام الساعة 15:57.

وكانت الدائرة أكدت تلقيها نحو 1400 طلبا من مساجد ومصليات لتحديد القبلة سنوياً، مشيرة إلى أن القبلة تقع في الجهة الجنوبية الغربية، على درجة 256 عن الشمال المغناطيسي و258 عن الشمال الحقيقي.

ويوجد لدى الدائرة خدمة تسمى "طلب تحديد اتجاه القبلة لمساكن الافراد والمنشآت الجديدة أو القائمة"، منوطة بإدارة هندسة ورعاية المساجد، ويتم إنجازها خلال ثلاثة أيام، باللغتين العربية والإنجليزية.