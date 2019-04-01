مذكرة تفاهم لتوفير الخدمات لضحايا العنف الأسري

المصدر: رأس الخيمة - وام

وقّع مركز أمان لإيواء النساء والأطفال ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم، للتعاون والتنسيق بين الطرفين في استقبال وتوفير المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية لضحايا الاتجار في البشر والعنف الأسري وسوء معاملة الأطفال، والتي يتم تحويلها بين الطرفين وفق آلية تحويل معتمدة.

ووفقاً للمذكرة سيتم وضع نظام إلكتروني موحد لتحويل الحالات بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم الفني، والتنسيق في البرامج المشتركة والحملات التوعوية والتثقيفية التي تخدم الحالات المستهدفة.

ونصّت المذكرة كذلك على تبادل الخبرات بين الطرفين ودعوة كل طرف للآخر في الدورات التدريبية الداخلية، وورش العمل التخصصية التي يعقدها، أو المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها ومن شأنها بناء القدرات ورفع كفاءات العاملين، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات وتسهيل مهام الباحثين لدى الطرفين، وتبادل التقارير المختلفة.

وقالت مدير عام مركز أمان لإيواء النساء والأطفال خديجة العاجل، إن توقيع الاتفاقية يعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف الجهات العاملة في الدولة، ويؤكد مجدداً أن تعدد الجهات المعنية بالمرأة والطفل في الإمارات لا يشكل أي تعارض في عمل وجهود هذه المؤسسات، بل يعكس القيم السامية في دولة الإمارات التي تقدّر عالياً مكانة المرأة وتوفر أعلى درجات الحماية للطفل.

من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي، إن تعدد الجهات المعنية بحماية ورعاية ضحايا العنف من النساء والأطفال في الدولة يعكس قيم وثقافة شعب الإمارات، وحجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقضايا المرأة والطفل، وحرصها على تحقيق الريادة في هذا المجال أسوة بما حققته من إنجازات رائدة نفتخر بها في العديد من المجالات الأخرى.