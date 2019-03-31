89% نسبة سعادة المجتمع في «طرق دبي» خلال 2018

المصدر: دبي - وام

حقّق مؤشر سعادة المجتمع، في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نتائج بلغت 89%، خلال العام الماضي، مقارنة بـ78% خلال عام 2017، أي بنسبة تقدّم بلغت 11%، حسب التقرير الصادر عن الهيئة، أخيراً، حول نتائج سعادة المتعاملين. واستند التقرير إلى الركائز الست الخاصة باستراتيجية إسعاد الناس في الهيئة، التي تضمنت بدورها محاور، من أهمها محور التعليم والثقافة والحوكمة، إضافة إلى المحور الاجتماعي. وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص رئيس مجلس السعادة وجودة الحياة في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، عن سعادته للتحسّن المستمر في مؤشر السعادة لمتعاملي الهيئة. وأكد أن الهيئة مستمرة في تبني استراتيجيات فعالة، وانتهاج خطط وطرق تخضع لدراسات مستفيضة، من أجل العمل على تحقيق أعلى نسبة من إسعاد متعامليها.