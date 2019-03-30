قبيلة الساعدي تنظم " دمنا واحد "

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

نظمت قبيلة الساعدي ,تزامتا مع عام التسامح فعالية التبرع بالدم تحت شعار ( دمنا واحد .. بدمائنا نتسامح ) وذلك بحضور افراد قبيلة بني ساعدة وافراد المجتمع في منطقة الظاهر بمدينة العين وبالتنسيق مع بنك الدم وشركة صحة ومستشفي ان ام سي .

وأكد معرف قبيلة بني ساعدة خميس سعيد الساعدي على أهمية الحملة في تكريس مفهوم #العمل_التطوعي ،مشيراً إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات الطبية بالتعاون مع الشركاء بما يرسّخ ثقافة المسؤولية اتجاه المجتمع ويشكل #التبرع-بالدم أهمية خاصية في إنقاذ إنسان اخر مما يتعرضون للحوادث ومرضي سرطان الدم والعمليات الجراحية ، قال تعالى :"ومن أحياها فَكأنَّما أحيا الناسَ جميعًا " الآية 32 المائدة

وايضا لما لها فوائد صحية للمتبرع من حيث مساعدته على تجديد دمه من جهة أخرى

وأوضح أن هدف الحملة هو نشر الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع الطوعي بالدم وضرورة تأمين الدم الآمن لكافة المحتاجين.