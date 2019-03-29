محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الصحافة العربية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين بـ«جائزة الصحافة العربية» لعام 2019، ضمن مختلف فئاتها، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، تزامناً مع ختام الدورة الـ18 لـ«منتدى الإعلام العربي»، المنصة الإعلامية الأهم والأكبر على مستوى العالم العربي.

حضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي.

كما حضر التكريم رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية، منى غانم المرّي، ورئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية (وهو المجلس الذي انتهت ولايته هذا العام)، ضياء رشوان، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية، وكبار الكُتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي، ورموز العمل الثقافي العربي، وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وتم منح جوائز الصحافة العربية لـ13 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية، والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية، والمؤسسات الإعلامية، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من 6000 عمل، غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

وتابع الحضور، خلال حفل الجوائز، قصيدة «فتنة الإرهاب» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أدتها غناءً الفنانة لطيفة.

وسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة «شخصية العام الإعلامية» لمؤسّس وناشر جريدة «الجريدة» اليومية في الكويت، محمد جاسم الصقر، تقديراً لإسهاماته التي قدمها للصحافة الكويتية والخليجية والعربية خلال سنوات طويلة، إذ تولى الصقر رئاسة تحرير جريدة «القبس» بين عامَي 1983 و1999، كما تولى رئاسة تحرير «القبس الدولي» من 1985 حتى 1990، ومنحته لجنة الدفاع عن الصحافيين العالميين جائزة حرية الصحافة في احتفال بمدينة نيويورك عام 1992، إضافة إلى أنه ناشر ومؤسس جريدة «الجريدة» اليومية الكويتية التي تصدر منذ 2007.

وقدم سموه، ترافقه المرّي، جائزة «العمود الصحافي» إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصري اليوم»، الدكتور عبدالمنعم سعيد، وهو كاتب ومحلل سياسي له العديد من الأعمال الصحافية باللغتين العربية والإنجليزية، المنشورة في الولايات المتحدة وفرنسا والسويد، واليابان وسنغافورة وغيرها من الدوريات الصحافية والبحثية العالمية، التي تُعنى غالباً بالنظام العالمي الجديد، والشؤون العربية، والشراكة الأوروبية والصراع العربي - الإسرائيلي.

وسلم ضياء رشوان صحيفة «البيان» الإماراتية درع الصحافة الذكية، لدورها في استخدام التقنيات الذكية في إيصال «المحتوى» لِطَيف واسع من المتلقين، وتميزها في استخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي» بإطلاق خاصيتَي «بياني» التي تتيح لكل متصفح تخصيص موقع البيان الإلكتروني حسب متطلباته، وخاصية «المساعد الصوتي» حيث يستند التطويران إلى دمج ثلاث تقنيات هي «التعرف الصوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي»، ما يجعل موقع «البيان» أول موقع إخباري عربي يُطبق هذه التقنيات مجتمعة.

وتأتي هذه الفئة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، حرصاً على مواكبة التطور العالمي السريع في المجال الإعلامي عموماً، والصحافي على وجه الخصوص، والمتغيرات المطّردة التي تشهدها مجالات النشر الإلكتروني، واستكمالاً لرسالة نادي دبي للصحافة في استشراف المستقبل الإعلامي والصحافي في المنطقة.

وسلّمت عضو مجلس إدارة الجائزة، سوسن الشاعر، درع جائزة «الصحافة السياسية» لفريق عمل صحيفة «الخليج» الإماراتية عن عمل حمل عنوان «القدس لنا وفلسطين للحياة».

وقدّم عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، سامي الريامي، درع جائزة «الصحافة الاستقصائية» للصحافي، أسعد الزلزلي، من صحيفة «العالم الجديد» العراقية، عن عمل حمل عنوان «فساد مشاريع الأبنية المدرسية في العراق».

كما قدّم عضو مجلس إدارة الجائزة، رائد برقاوي، درع جائزة «الصحافة الثقافية» للصحافي، سيد محمود، من مجلة «الأهرام العربي»، عن عمل حمل عنوان «محمود درويش في مصر.. أنا ابن النيل وهذا الاسم يكفيني».

وسلّم عضو مجلس إدارة الجائزة، محمد الحمادي، درع جائزة «الصحافة الإنسانية» للصحافية، إيمان حنا، من صحيفة «اليوم السابع» عن عمل بعنوان «أرض الخوف»، يرصد جرائم الحوثيين ضد أهل اليمن، ودور قوات التحالف في مساندة الشرعية واستعادة الحقوق المسلوبة هناك.

وقدّم عضو مجلس إدارة الجائزة، جورج سمعان، درع جائزة «الصحافة الاقتصادية» للصحافي، عبدالحي محمد، من صحيفة «البيان» الإماراتية عن عمل بعنوان «ألومنيوم الإمارات جودة تخترق الحمائية».

كما سلمت عضو مجلس إدارة الجائزة، الدكتورة بدرية البشر، درع جائزة «الحوار الصحافي» للصحافي، رضوان مبشور، من صحيفة «الأيام» المغربية عن عمل بعنوان: «العلبة السوداء لإدريس البصري يكشف ملفات ختمت بالسري للغاية».

وقدّم عضو مجلس إدارة الجائزة، الدكتور خالد المعينا، درع جائزة «الصحافة الرياضية» للصحافي، عمران محمد، من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن عمل نشر تحت عنوان «يد تبني ويد تدمر».

وقدّم عضو مجلس إدارة الجائزة، الدكتور محمد النغيمش، درع جائزة «أفضل صورة صحافية» للمصور، إبراهيم أبومصطفى، من وكالة «رويترز» للأنباء.

كما سلم عضو مجلس إدارة الجائزة، ياسر رزق، درع جائزة «الرسم الكريكاتيري» للرسام ياسر الأحمد، من صحيفة «مكة» السعودية، وتسلم الجائزة مدير تحرير صحيفة «مكة»، خالد الدهر.

وقام نائب رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، محمد يوسف، بتسليم دروع الجائزة عن فئة «الصحافة العربية للشباب» للفائزين الثلاثة ضمن هذه الفئة، وهم: محمد مهدي، موقع «مصراوي» الإلكتروني، وأحمد العميد، صحيفة «الوطن» المصرية، ومحمد سالمان، صحيفة «اليوم السابع» المصرية.

محمد بن راشد الشخصية السياسية الأكثر متابعة في الشرق الأوسط

أكد موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو قائد الرأي والشخصية السياسية الأكثر متابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد الأعضاء على موقعها 30 مليون شخص، إذ يتجاوز عدد متابعي سموه مليونَي متابع.

وأضاف أن سموه من أكثر القادة تأثيراً على مستوى العالم، حيث يشارك سموه الناس آراءه وأفكاره وتجاربه وأنشطته ومبادراته بشكل مستمر، ويتم التفاعل معها بشكل لافت من قبل أعضاء أكبر شبكة للمهنيين على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال جلسة «قوة صوتك»، التي تحدث فيها رئيس «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علي مطر، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي.

وقال مطر إن الشبكة تهدف إلى ربط المستخدمين والأعضاء حول العالم، وتقديم قيمة مضافة لهم تمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات بشكل عام، وعرض وتوفير الوظائف والمهارات التي تتطلبها تلك الوظائف، سواء للخريجين الجدد الباحثين عن عمل، أو الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي والانتقال لوظائف أخرى، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الشبكة على المستوى العالمي حالياً يتجاوز 610 ملايين شخص و30 مليون شركة، وتتاح على الشبكة حالياً 20 مليون فرصة وظيفية في مختلف المجالات و50 ألف مهارة، إضافة إلى 90 ألف مدرسة عضو بالشبكة.

تحفيز الطاقات المبدعة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية المنتهية دورة عمله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي.

وأعرب سموه عن تقديره للمجلس وما قدمه من جهود خلال فترة عمله، التي امتدت على مدار السنوات الثلاث الماضية، والتي واصل خلالها العمل على ترسيخ مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربية، وتحفيز الطاقات المبدعة، وتكريم أصحاب الأقلام والأفكار البناءة، وذلك في اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة الجائزة، ضياء رشوان، ورئيسة نادي دبي للصحافة الأمين العام للجائزة، منى غانم المرّي.