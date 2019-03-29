«براند دبي» يدعم مشاركة مشروعات تجارية في «الإعلام العربي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في الدورة الـ18 من منتدى الإعلام العربي، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في الساحة الإعلامية العربية، عبر دعم وتيسير مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرته «بكل فخر من دبي»، الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة للأعمال الناشئة، وإلقاء الضوء عليها إعلامياً للتعريف بها وبمنتجاتها.

وخلال الفعالية، التي تعد أكبر تجمع للإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي العربي، دعم «براند دبي» وجود 10 مشروعات تجارية متخصصة في الأغذية والمشروبات، هي: «أرتوكوليت»، و«سيب دبي»، و«عسكريم شيبتنا»، و«كيمست»، و«ستيرليشيس»، و«كولينري بوتيك»، و«نوفمبر 16»، و«قليتش»، و«ذا يوغورت لاب»، و«مانجو مينيا»، والتي قدمت لرواد المنتدى باقة مميزة من الخدمات تعكس تميز هذه المجموعة المنتقاة من المطاعم والمقاهي.

وقالت مديرة المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، شيماء السويدي، إن مشاركة هذه المشروعات في فعالية بقيمة وحجم منتدى الإعلام العربي، تُشكل خطوة مهمة في مجال التعريف بها أمام جمهور عريض، وإبراز الخدمات المميزة التي تقدمها.

وأضافت أن المشاركة تندرج ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، الهادفة إلى الإسهام في مجمل الجهود المبذولة في دبي، لدعم رواد الأعمال، وتوفير البيئة المناسبة للمشروعات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

كما تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في تيسير مشاركة هذه المجموعة من المشروعات التجارية، من خلال مبادرة «رخصة تاجر»، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي.

وتسعى «اقتصادية دبي» من خلال رخصة تاجر إلى دعم إسهام أصحاب المشروعات التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في عالم الأعمال، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دعم «براند دبي» مجموعة كبيرة من الشركات الناشئة والمشروعات التجارية الصغيرة في العديد من الفعاليات المحلية والعالمية، حيث دعم مشاركة مجموعة المقاهي المميزة في مؤتمر القهوة العالمي الذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام، بمشاركة طيف كبير من خبراء هذه الصناعة. كما استعرض نجاحات أربعة رواد أعمال في «القمة العالمية للتغيير الإيجابي» التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، في سبتمبر الماضي.

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مشروعات في مجال

الأغذية والمشروبات،

قدمت إلى رواد المنتدى

باقة مميزة من الخدمات.