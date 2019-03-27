الأمطار مستمرة غداً.. وارتفاع درجات الحرارة السبت

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس، غداً، استمراراً لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، تكون رعدية أحياناً، خصوصاً على المناطق الداخلية، كما سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ورطباً ليلاً، حتى صباح الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح بين15 و25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س أحياناً على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً مع السحب الركامية، كما تظل مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن طقس الجمعة سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، إلى غائم على المناطق الجنوبية نهاراً، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح بين 20 و30 كم/س، وتصل إلى 38 كم/س على البحر، الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن يوم السبت سيشهد طقساً غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم على بعض المناطق، خصوصاً على السواحل والجزر الغربية، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، فيما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، موضحاً أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر، الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.