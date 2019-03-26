محمد بن زايد يصدر قرارات بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل

المصدر: أبوظبي- وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل - أبوظبي برئاسة سعادة محمد سالم الظاهري.



ونص القرار على عضوية كل من:

1. عبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان .. 2. العميد عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي .. 3. ممثل عن المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة .. 4. ممثل عن دائرة الصحة .. 5. ممثل عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي .. 6. ممثل عن دائرة تنمية المجتمع.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارات بتعيين سعادة حمد علي محمد الظاهري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي وسعادة سلامة عجلان العميمي مديرا عاما لهيئة المساهمات المجتمعية "معا" وسعادة عبدالكريم عبدالرحيم الرئيسي مديراً عاماً لمركز النقل المتكامل.