الإعدام لقاتل في "جريمة الفصيل"

المصدر: سمية الحمادي ــ الفجيرة

قضت محكمة جزاء الفجيرة، بالإعدام قصاصاً على متهم (آسيوي) بقتل امرأة من جنسية دولة عربية طعناً داخل منزلها بمنطقة الفصيل في الفجيرة، العام قبل الماضي.



وتعود وقائع القضية، إلى 24 من مارس عام 2017، عندما تسلل المتهم إلى منزل مواطن في منطقة الفيصل، وسدد إلى زوجته (من جنسية دولة عربية ـــ 39 عاماً) وطفليه (11 عاماً، وتسعة أعوام) والخادمة (آسيوية)، طعنات بسلاح أبيض، وفر هارباً من المكان.



ولفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى مستشفى الفجيرة، بينما تلقى الطفلان والخادمة العلاج من إصابات بليغة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، التي قدمته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات بحقه، وإحالته للمحاكمة التي قضت بإعدامه.