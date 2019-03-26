«أفكار أبوظبي» يستعرض مستقبل «الهايبرلوب» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق في أبوظبي، غداً، الدورة الثالثة من «منتدى أفكار أبوظبي»، بمشاركة نخبة من المفكّرين من الإمارات والعالم. ويبحث المنتدى، الذي يستمر يومين، التحديات الكبيرة التي تواجه النظام العالمي الحالي، وأحدث الجهود المبذولة في سبيل فهم قدرات الدماغ البشري وتعزيزها، وآثار الثورات المقبلة في مجال النقل، ومخاطر الفضاء الإلكتروني.

ويستعرض المنتدى مستقبل مجال النقل وتكنولوجيا النقل التحويلية، ويسلط الضوء على تقنية الهايبرلوب الحديثة في العالم والإمارات، من خلال جلسة للمؤسس المشارك والمدير التقني لشركة «فيرجن هايبرلوب ون» جوش جيغل. وأكد جيغل ثقته الكبيرة بفاعلية تقنية الهايبرلوب، ومساهمتها المبتكرة في مستقبل النقل على الرغم من أنّ شكوكاً تحيط بها. وقال في بيان «العديد من الأعمال الهندسية والتقنية العظيمة على مر التاريخ وعلى مستوى العالم قوبلت بالرفض، لأنها كانت جيدة من الناحية النظرية، لا على أرض الواقع». وأضاف أن تقنية الهايبرلوب كانت عام 2014 مجرد فكرة، وبعد عامين، نجحت شركة «فيرجن هايبرلوب ون» في بناء نموذج أولي للتكنولوجيا التحويلية التي سترسم معالم القرن المقبل.

وتابع «سنسلط خلال المنتدى الضوء على منافع تقنية الهايبرلوب التي تتيح السفر لمسافة أطول بـ10 مرات خلال الوقت ذاته، بحيث يمكن مثلاً السفر بين أبوظبي والرياض في غضون 48 دقيقة، بالمقارنة مع ثماني ساعات ونصف الساعة، وبين الرياض وجدة في 76 دقيقة، مقارنة مع 10 ساعات».