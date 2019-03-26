7.1 % تراجع المصابين بالسكري في الدولة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تراجع أعداد المصابين بالسكري في الدولة 7.1%، وزيادة أعداد المصابين بارتفاع ضغط الدم 14.1%، فيما انخفضت نسبة المدخنين بين البالغين 2%، وذلك بناء على نتائج المسح الصحي الوطني الذي نفذته الوزارة خلال عامي 2017 و2018، وشمل 10 آلاف عائلة من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.

وأوضحت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها بمقرها في دبي أمس، للإعلان عن نتائج المسح الصحي الوطني، أن المسح انطلق في أكتوبر 2017 تحت شعار «صحتي أولوية»، وشمل 10 آلاف عائلة من المواطنين والمقيمين، وحقق معدل استجابة بلغ 94%، شمل مجموعة متنوعة من المؤشرات وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، التي تخدم متطلبات منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء، وتغطي مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالصحة، وضمت المؤشرات: النظام الغذائي، والنشاط البدني، وفحص سرطان عنق الرحم، والقياسات البدنية، والسكري، والكوليسترول، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتبغ.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن المسح الصحي كشف تراجعاً في أعداد المصابين بمرض السكري بالدولة في فئة البالغين 7.1%، حيث تراجع إلى نسبة 11.8%، مقارنة بـ18.9% في المسح السابق الذي أجرته الوزارة عام 2010. وحسب نتائج المسح، بلغت نسبة من يعانون ارتفاع الكوليسترول 43.7%، مقارنة بنتيجة المسح السابق 57.6%، فيما يستخدم الأطباء معدل الكوليسترول الكلي للمريض لتحديد خطر الإصابة بأمراض القلب، وكيفية إدارته على أفضل وجه.

وأشار الرند إلى أن نسبة الرضا عن خدمة الرعاية الصحية المقدمة في الدولة حققت 96%، لافتاً إلى أنه لم يتم تضمينه في أسئلة المسح الصحي الوطني السابق.

وأفادت نتائج المسح الوطني بأن نسبة المدخنين البالغين ما فوق 18 عاماً بلغت 9.1%، بانخفاض عن نتيجة المؤشر حيث كانت 11.1%، يأتي ذلك بفضل إجراءات تشريعية حكومية عدة، وحملات وطنية لمكافحة التبغ، مثل تطبيق قانون ولائحة مكافحة التبغ، وحملات التثقيف الصحي، وإصدار القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية، وزيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين، وتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وغيرها من الإجراءات الحكومية.

وأوضحت النتائج أن النسبة المئوية للسمنة لدى البالغين انخفضت إلى 27.8%، بعد أن كانت 37.2%، وهي نتيجة تحسن إيجابية عائدة لعوامل عدة عملت عليها الحكومة، منها حملات التثقيف الصحي، وبرنامج التدخل المبكر للأطفال والبالغين الذين يعانون صعوبات إدارة الوزن، وبرنامج «اطمئنان»، وهو برنامج الفحص الدوري، ويتضمن قياس كتلة الجسم، وتحويل المراجعين ممن يعانون زيادة في الوزن أو السمنة إلى عيادات التغذية أو مراكز العناية بالوزن، ومبادرة تطبيق الخارطة الإلكترونية للتشجيع على ممارسة النشاط البدني. وذكرت أن نسبة البالغين ممن يعانون ارتفاعاً في ضغط الدم بلغت 28.8%، بعد أن كانت 14.7%، وستعمل الوزارة على تكثيف حملات التوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم وتقليل استهلاك الملح، وتعزيز الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم من خلال خدمات الفحص الدوري، والعمل مع الجهات المختصة على إصدار تشريع بتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة وسن سياسة التطبيق.

وأظهر المسح أن نسبة الرضع (ما بين الولادة إلى خمسة أشهر) الذين حصلوا على رضاعة طبيعية 59.7%، بارتفاع واضح لهذه النسبة مقارنة بنتيجة المسح السابق حيث كانت 34%، ما يدل على تحقيق حملات التوعية التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية نتائج بارزة في توعية أفراد المجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، على دور نتائج المسح الصحي الوطني في تطوير وتعزيز وتوحيد المنهجيات والاستراتيجيات الصحية، مثل جودة وكفاءة الخدمات الصحية في الدولة، والحد من الوفيات والأمراض، ودعم تحسين متوسط العمر الصحي، إضافة إلى الحد من عوامل خطر وعبء الأمراض غير السارية، وسلوكيات الأفراد وعاداتهم الصحية، وإنفاق الفرد والعائلة على الصحة، والمؤشرات الحيوية الصحية. وأشار إلى سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطوير أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية، بالاستناد إلى الحقائق الإحصائية وأدوات التحليل الذكية لصناعة القرار وسن السياسات الصحية الملائمة، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة 2017-2021.

دعم مسيرة الدولة

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن نتائج المسح الصحي الوطني الذي أنجزته الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية والمعنية في الدولة، لها دلالات ومخرجات مهمة تدعم مسيرة الدولة وتوجهات الحكومة، في إطار الاستراتيجية المستدامة لمختلف القطاعات الحيوية، ومن ضمنها القطاع الصحي لتوفير الصحة والرخاء والسعادة لسكان الدولة، من خلال تحديث نتائج المؤشرات الصحية الاستراتيجية، ودعم برامج التخطيط والسياسات الصحية الوطنية، واستشراف مستقبل الرعاية الصحية، تحقيقاً لرؤية الإمارات2021 الرامية إلى تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية، وأهداف التنمية المستدامة 2030 لتعزيز مؤشرات تنافسية الإمارات في الميادين العالمية.

وأكد أن عمليات المسح ارتكزت على استبيان مؤشرات حيوية ترتبط بصحة المجتمع، مثل سلوكيات الأفراد الصحية وأنماطهم الغذائية، وعوامل الاختطار، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، والإنفاق على الصحة، والعلامات الحيوية الصحية مثل السكري والضغط وأمراض القلب والشرايين، بهدف الحد من الإصابة بالأمراض والوفاة من الأمراض غير السارية، وتحسين متوسط العمر الصحي.

14.1 %

زيادة مرضى ارتفاع ضغط الدم. و2% نسبة انخفاض المدخنين في الدولة.