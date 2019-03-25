الأمطار مستمرة حتى الخميس.. وانخفاض في الحرارة بعد غدٍ

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وشمال الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، كما تبقى مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، محذراً في الوقت ذاته من استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تراوح بين 25 و35 كم/‏‏س، وتصل إلى 45 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً وقد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وشهدت الدولة، خلال اليومين الماضيين، طقساً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كانت رعدية أحياناً، وهو ما عزاه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي على شبه الجزيرة العربية، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجوي العليا.

وذكر المركز أن طقس الغد سيظل مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً تدريجياً بعد الظهر والمساء، مع استمرار فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن سرعة الرياح ستراوح بين 25 و35 كم/‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يظل مضطرب الموج، فيصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي، بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس، بعد غد، أفاد المركز بأنه سيكون غائماً بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، وتبقى مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، مع استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن سرعتها ستراوح بين 25 و45 كم/‏‏س، تصل إلى 60 كم/‏‏س أحياناً على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، بينما تظل الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 18 و30 كم/‏‏س، وتصل إلى 38 كم/‏‏س أحياناً على البحر، الذي يصبح متوسط الموج ويضطرب أحياناً صباحاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

الدولة شهدت طقساً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق.