قرار جديد وهام لشرطة دبي بخصوص المخالفات المرورية

المصدر: محمد فودة-دبي

أعلنت شرطة دبي رسمياً عن إغلاق مراكز الخدمة التقليدية المختصة بتقديم 8 خدمات مرورية أساسية تشمل دفع المخالفات المرورية وطلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية (بطاقة ائتمان)، وشهادة بحث الحالة المرورية، وتقرير حادث مروري ضد مجهول، وشهادة براءة الذمة المرورية، وكشف بالمخالفات المرورية، والاكتفاء بتقديم الخدمات المشار إليه عن طريق القنوات الذكية والإلكترونية فقط، مثل تطبيق شرطة دبي على الهواتف المتحركة، وموقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، وذلك بداية من شهر إبريل المقبل.