انخفاض جديد في درجات الحرارة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

شهدت الدولة اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كانت رعدية أحياناً، وهو ما عزاه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي على شبه الجزيرة العربية، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجوي العليا.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وشمال الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، كما تبقى مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، محذراً في الوقت ذاته من استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 25 إلى 35 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء سيظل مغبر وغائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً تدريجياً بعد الظهر والمساء، مع استمرار فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن سرعة الرياح ستتراوح من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س أحيانا على البحر الذي يظل مضطرب الموج فيصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي، بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل أفاد المركز بأنه سيكون غائم بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة.