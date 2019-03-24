«إقامة دبي» تطلق «مكتب الاستشارات الابتكارية»

المصدر: دبي - وام

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «مكتب الاستشارات الابتكارية ICO» لأفراد المجتمع في متحف مستقبل إقامة دبي.

وأكد مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، أن المكتب يعتبر نقلة نوعية في الأداء المؤسسي ومنصة تفاعلية تجيب عن أبرز الأسئلة المرتبطة بمنظومة الابتكار، إذ يعمل ضمن منهجيات علمية ابتكارية متبعة عالمياً، ويهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعميم مفاهيمه وأدواته، وتنمية روح الابتكار، لترسيخ ثقافة الابتكار بين الأفراد والمؤسسات في الدولة.

وأضاف أن المكتب سيصبح الواجهة الأمامية لمركز الإبداع الابتكار، وسيقدم جميع الاستشارات الابتكارية عن طريق قنوات التواصل، المتمثلة بالبريد الالكتروني innovation@dnrd.ae، والهاتف الأرضي 047075558، وتطبيق الـ«واتس أب»، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء تطبيق ذكي خاص بالمكتب، يكون في متداول جميع الموظفين والمعنيين، بحيث تكون عملية تقديم الاستشارات بخطوات ذكية وسهلة.

وأشارت مدير مركز الإبداع والابتكار، في إقامة دبي، إلهام يونس أهلي، إلى أن إجراءات تقديم الاستشارات الابتكارية عبر المكتب تبدأ بتقديم الدعم للموظفين وشرائح المجتمع كافة حول مفاهيم الابتكار والعمليات الداعمة لمنظومة الابتكار، إضافةً لمعايير اختيار وتنمية المبدعين وآليات التفكير الإبداعي وارتباط المعرفة بالابتكار، وصولاً الى طرق تحويل الأفكار إلى مشاريع ابتكارية.