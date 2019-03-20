11 ألف قرض تنطبق على أصحابها شروط مبادرة «تخفيف الأعباء»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن عدد القروض، التي تتوافر فيها شروط برنامج «قروض المواطنين» لتخفيف الأعباء الذي أطلق، أخيراً، يبلغ 11 ألف قرض، وذلك من واقع البيانات التي تم جمعها من البنوك.

وأوضح «المركزي»، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد المستفيدين من المبادرة يتوقف على عدد المتقدمين من المواطنين، الذين تنطبق عليهم الشروط.

وبحسب المصرف المركزي، فإن 11 ألف قرض شخصي تخص مواطنين، يتجاوز استقطاعها الشهري 50%، وتتعدى فترة سدادها أربع سنوات، منحت قبل مايو 2011، ينتظر أن يستفيد أصحابها من مبادرة خفض الأعباء مع بداية الاتصال بهم من قبل بنوكهم، اعتباراً من أبريل المقبل.

وقال «المركزي»، تعقيباً على استثنائه القروض العقارية من المبادرة، إن «القروض العقارية طويلة الأمد، وقيمتها عالية، ومقابلها رهن».

يشار إلى أن القروض المشمولة في المبادرة تضم القروض الشخصية، وقروض السيارات، والسحب على المكشوف، فضلاً عن أرصدة بطاقات الائتمان القائمة، بينما لا تشمل قروض الرهن العقاري، والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع.

«المركزي»:

عدد المستفيدين من المبادرة يتوقف على عدد المتقدمين.